Shot узнал о подготовке фуршета в колонии по случаю УДО Ефремова

Перед освобождением по УДО актер Михаил Ефремов решил устроить проводы в ИК-4 в Белгородской области, где провел в заключении 4,5 года. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, мероприятие пройдет сегодня, накануне выхода артиста из колонии. На фуршет он пригласил заключенных, с которыми подружился за годы пребывания в ИК.

Для проводов за счет Ефремова уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и российские лимонады.

Все документы об УДО Ефремов уже получил. Предполагается, что на свободу он выйдет 9 апреля. Адвокат артиста Юрий Падалко рассказал 360.ru, что после освобождения он отправится на лечение.

По словам правозащитника, у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Для оказания ему медицинской помощи в колонию приезжали врачи-пульмонологи, но в условиях ФСИН не было полноценной возможности для лечения заболевания.