Шиковать не время. Цыганова согласилась с ограничением бюджетных гонораров артистов

Россия сейчас проходит трудное время, поэтому отечественным артистам нужно поумерить свои аппетиты в финансовых запросах, особенно на концертах за муниципальный счет. На это в беседе с 360.ru указала певица Виктория Цыганова.

Таким образом она отреагировала на предложение депутатов ограничить бюджетные гонорары артистов миллионом рублей.

«Не видела разговоры по поводу денег. У меня последние контракты были благотворительными. Конечно, у артистов огромный райдер, потребности и запросы. Скромнее надо быть», — сказала певица.

Цыганова отметила, что на концерты возит группу музыкантов, им удается укладываться в невысокие суммы.

«Миллионы эти можно тратить на детские больницы или раненых. Особенно в наше время. Не время шиковать, тут нужно какие-то ограничения выставлять. Не все люди хотят видеть артиста, а хотят увидеть детскую площадку у дома или закупить протезы для раненых», — добавила артистка.

Ранее стало известно, что певец Шаман получил 16,6 миллиона рублей за выступление на Дне города в Оренбурге.