«Получают из бюджета миллионы». Поплавскую возмутили гонорары Лепса и Шамана

Певцы Шаман (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов получили миллионы рублей за концерты, а пострадавшие от боевых действий россияне лишь небольшие выплаты и компенсации. Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась тратами бюджетных денег.

Она опубликовала рейтинг самых дорогих выступлений артистов за государственный счет. В первой пятерке оказались выходы Шамана в Оренбурге за 16,6 миллиона рублей и в Магнитогорске за 15 миллионов, Лепса в Мурманске за 13,3 миллиона, Газманова в Великом Новгороде за 8,2 миллиона и Южно-Сахалинске за 7,7 миллиона. Поплавскую поразила разница между гонорарами певцов и выплатами жителям пострадавшим от атак ВСУ регионов.

«А музыканты, которые танцуют и поют, ездят на красивых машинах, пьют „Перье“ и „Клико“, летают бизнес-классом, они получают из бюджета миллионы. <…> Это ведь такие же россияне. Они не достойны большего?» — написала она.

Актриса призвала чиновников пересмотреть траты на дни города, молодежи и другие праздники. От звезд, которые не согласны выступать за 150 тысяч рублей, она предложила отказаться.

Гонорар приглашенной знаменитости на праздник стал причиной скандала в Ставропольском крае. Жители потребовали отменить выступление Шамана, чтобы сэкономить 19,6 миллиона рублей. «Известия» сообщили, что концерт не состоялся, и певец вернул деньги.