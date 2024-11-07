В России предложили запретить концерты дороже 1 млн рублей

ГД рассмотрит проект о запрете тратить на концерты более 1 млн рублей из бюджета

Депутаты Госдумы от «Новых людей» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Парламентарии предложили внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они призывают запретить выделение бюджетных средств на сумму более одного миллиона на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.

«Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — указано в пояснительной записке к проекту.

В документе также отметили, что в следующие три года доходы бюджетов регионов страны в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%. При этом межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. В такой ситуации недопустимо тратить десятки бюджетных рублей на проведение одного концерта.

Так депутаты отреагировали на сообщения о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 миллиона рублей за выступление на Дне города в Оренбурге. Актриса Яна Поплавская была в числе критиков.