Школьников в Чите заставили учить песни Шамана

В Чите школьники на уроках музыки изучают патриотические песни Шамана (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь комитета образования горадминистрации Гэсэр Раднаев сообщил «Чита Онлайн» , что его творчество вошло в программу средней школы.

Учащиеся нескольких школ Читы рассказали журналистам о том, что учат и поют песни Шамана. Раднаев подтвердил эту информацию.

«По основной образовательной программе на уроках музыки в седьмом и восьмом классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана в качестве примера исполнителя патриотической песни», — сказал он.

Дронов прославился песнями «Я русский» и «Встанем». В 2023 году его клип на трек «Мой бой», снятый в зоне конфликта, набрал больше миллиона просмотров. Выступления Шамана вошли в список самых дорогих концертов за госсчет.