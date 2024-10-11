Школьников в Чите заставили учить песни Шамана

В Чите школьники на уроках музыки изучают патриотические песни Шамана (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь комитета образования горадминистрации Гэсэр Раднаев сообщил «Чита Онлайн», что его творчество вошло в программу средней школы.
Учащиеся нескольких школ Читы рассказали журналистам о том, что учат и поют песни Шамана. Раднаев подтвердил эту информацию.
«По основной образовательной программе на уроках музыки в седьмом и восьмом классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана в качестве примера исполнителя патриотической песни», — сказал он.