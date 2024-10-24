Шаман рассказал о своем главном конкуренте на эстраде
Шаман назвал своим главным эстрадным конкурентом самого себя
Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
Сейчас Дронов участвует в этно-опере композитора и продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир», где играет роль главного героя — князя Владимира. Во время съемок проморолика Шаман рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе.
На вопрос, есть ли у него конкуренты, певец ответил: «Есть, конечно. Это я сам через 10 лет».
Ранее Шаман захотел зарегистрировать собственный товарный знак «Я русский». Причиной такого решения он назвал «защиту своей репутации». Однако предприниматели из Санкт-Петербурга оспорили ее, так как еще в 2009 году они запатентовали бренд «Я русский! Какой восторг!», а лозунг печатали на бутылках с алкогольной продукцией.