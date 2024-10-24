Шаман рассказал о своем главном конкуренте на эстраде

Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, назвал себя самого своим главным конкурентом на отечественной эстраде. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам» .

Сейчас Дронов участвует в этно-опере композитора и продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир», где играет роль главного героя — князя Владимира. Во время съемок проморолика Шаман рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе.

На вопрос, есть ли у него конкуренты, певец ответил: «Есть, конечно. Это я сам через 10 лет».

Ранее Шаман захотел зарегистрировать собственный товарный знак «Я русский». Причиной такого решения он назвал «защиту своей репутации». Однако предприниматели из Санкт-Петербурга оспорили ее, так как еще в 2009 году они запатентовали бренд «Я русский! Какой восторг!», а лозунг печатали на бутылках с алкогольной продукцией.