Анну Asti внесли в базу «Миротворца»

Певица Анна Дзюба (Анна Asti) попала на базу украинского сайта «Миротворец»*. По данным ТАСС , причиной стало получение российского гражданства.

На сайте разместили личные данные звезды с октября 2023 года.

Ранее на «Миротворце» опубликовали данные четырехлетнего россиянина. Ребенка обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории, которую Украина считает собственной.

Речь идет о поездке из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через погранпункт Новошахтинск. В карточке указали дату рождения, полное имя, вероятные дни пересечения границы, сведения о документах и машине, на которой ребенок мог ездить.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.