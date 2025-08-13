Певица Mia Boyka попала в список «Миротворца»

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщил PostNews .

По его информации, поводом стала поездка артистки в 2020 году в Крым на музыкальный фестиваль Extreme.

Ей вменили «незаконную коммерческую деятельность» на полуострове и «попытки легализации оккупации Крыма».

Ранее в ту же базу внесли певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Anna Asti.

В ее случае, как сообщил ТАСС, поводом стало получение российского гражданства. На сайте опубликовали ее личные данные с 2023 года.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.