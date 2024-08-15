Shaman выступил с концертом в Мариуполе

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил с концертом в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Певец обратил внимание, что его тур по городам Новороссии стартовал в 2023 году именно с Мариуполя. Тогда артист выступил на той же площадке, что и сейчас.

«Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня „Мы“ и песня „Мой бой“, они как раз-таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», — отметил он.

Дронов обратил внимание на то, как поменялся город с момента его первого концерта. Он восхитился радикальным изменениям, появлению новых школ и домов.

Ранее певец получил звание заслуженного артиста России. По мнению Shaman, успеха в карьере можно достичь упорством и одержимостью делом.

Известно, что артист планирует выступить 22 августа на Красной площади. Дронов обещал, что этот концерт изменит ход истории.