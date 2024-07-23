Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Звание заслуженного артиста России присвоили исполнителю Ярославу Дронову, известного как Shaman. Указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.
Дронов в Telegram-канале объявил об этом постом, который подписал «Служу России!».
Ранее Shaman связал выход главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки со своим концертом перед посольством США. На сольном мини-концерте исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку» и спел песню «Я русский».