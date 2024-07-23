Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Путин присвоил Ярославу Дронову звание заслуженного артиста России

Фото: РИА «Новости»

Звание заслуженного артиста России присвоили исполнителю Ярославу Дронову, известного как Shaman. Указ президента России Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“… Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.

Дронов в Telegram-канале объявил об этом постом, который подписал «Служу России!».

Ранее Shaman связал выход главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки со своим концертом перед посольством США. На сольном мини-концерте исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку» и спел песню «Я русский».

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