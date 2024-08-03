Shaman раскрыл секрет своего успеха

Shaman: упорство и одержимость помогут достичь успеха в карьере

Фото: РИА «Новости»

Упорство и одержимость профессией помогут достичь успеха в карьере. Об этом заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал Пятому канал» на VK Fest 2024.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», — сказал он.

По словам исполнителя, чтобы человеку не терять веру в себя, ему нужен фанатизм. Дронов отметил, что в душе всегда должно говорить: «Нет, все равно иди».

«Поэтому, работайте, братья», — посоветовал певец.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Дронов рассказал об этом в посте, который подписал «Служу России!».

В июле певца Shaman провел сольный мини-концерт рядом с посольством США в Москве. На нем он представил новый клип и песню «Душа нараспашку». Любимого артиста пришли поддержать многочисленные фанаты.

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