«Душа нараспашку». Shaman презентовал новую песню у посольства США

Shaman презентовал новую песню «Душа нараспашку» у посольства США

Фото: РИА «Новости»

Сольный мини-концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проходит рядом с посольством США в Москве. На нем исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку».

У здания посольства артиста ждали многочисленные фанаты. Его встретили бурными аплодисментами. После этого Shaman презентовал новый хит.

«Душа нараспашку под белой рубашкой, я самый счастливый, живу я в России», — пропел он.

Более тысячи поклонников певца Shaman пришли к посольству США в Москве, чтобы поддержать концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских артистов. В начале июля администрация видеохостинга заблокировала канал Ярослава Дронова.

Ранее он вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным попал в санкционные списки Евросоюза. Деятелей культуры обвинили в участии в концертах в поддержку российской армии.

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