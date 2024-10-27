Шаман спел «своей единственной» романтическую песню Газманова

Певец Шаман (Ярослав Дронов) спел на презентации новой концертной программы Олега Газманова в Кремлевском зале. Он опубликовал в своем Telegram-канале запись выступления и посвятил романтическую песню «своей единственной».

Газманов включил в программу «Русский мир» новые песни и вечные хиты, в том числе «Единственная моя». Именно эту композицию исполнил Шаман. Он показал запись выступления, на которой прошел с микрофоном между рядами, взял из рук поклонницы цветы и поднялся на сцену.

«Композицию, которую я исполнил, почти 30 лет назад ее автор, Олег Газманов, посвятил своей „Единственной“. Так решил поступить и я. Спел вместе с семитысячным Кремлевским залом для своей единственной», — подписал он ролик.

Недавно Шаман развелся со второй женой, Еленой Мартыновой. Пользователи соцсетей приписали ему роман с певицей Соей (Асият Сайгидовой) и главой Лиги безопасного интернета Еленой Мизулиной. Однако продюсер Игорь Матвиенко заявил журналистам, что у певца слишком много работы и нет времени на личную жизнь.