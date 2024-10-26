Матвиенко проговорился о проблемах Шамана в личной жизни

Продюсер Матвиенко сообщил, что у Шамана нет времени на личную жизнь

Певец Шаман (Ярослав Дронов) после развода погрузился в работу. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что у музыканта совсем нет времени на личную жизнь. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Постановщики оперы «Князь Владимир» пригласили журналистов на фотосет, показали закулисье и ответили на вопросы. Матвиенко сообщил, что пригласил Шамана на проект давно, до большой славы. С тех пор, по словам продюсера, певец успел жениться и развестись.

«У Ярослава сейчас вообще нет ни на что времени. У него нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает. <…> Ярослав постоянно гастролирует, а когда он дома, закрывается в своей студии в подвале и пишет песни. Все! Другой жизни у него нет», — сказал он.

Матвиенко подтвердил слова Шамана о том, что без одержимости в музыке не достичь успеха. Продюсер призвал девушек, мечтающих выйти замуж за певца, 100 раз подумать.

Сам Шаман не подтвердил, но и не опроверг слухи о романе с исполнительницей роли Рогнеды — певицей Соей (Асият Сайгидовой). Он сказал, что оба вжились в роль — им предстоит сыграть супругов.

С Соей его заметили на фестивале «Новая волна», затем на репетиции «Князя Владимира». Певец целовал ее в плечо и шептал на ухо.