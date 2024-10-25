Шаман перестал скрывать новую пассию

Об отношениях между музыкантами стало известно на репетиции постановки. Журналисты вспомнили, что еще на фестивале «Новая волна» видели, как трогательно Шаман целовал Сою в плечо и прикасался к ней руками, а теперь при подготовке «Князя Владимира» шептал девушке что-то на ухо и спрашивал, не устала ли она.

Соя родом из Саратовской области, ей 22 года. В опере девушка исполнит роль Рогнеды, а Шаман — Владимира. Премьера состоится в феврале в Государственном кремлевском дворце.

В октябре Шаман развелся со второй женой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Поклонники приписывали ему роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.