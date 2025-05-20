Шаман рассказал о выборе песни для «Интервидения»

Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе «Интервидение». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Пока нет ответа на этот вопрос. Но обещаю, что буду делать все, что могу», — сказал артист.

По словам Шамана, перед выбором песни для «Интервидения» нужно изучить правила конкурса о требованиях к композиции. Не исключено, что организаторы потребуют выступать только с новым произведением.

Шаман заявил, что для него большая честь представлять Россию в международном музыкальном конкурсе. «Интервидение» запланировано на 20 сентября, в нем примут участие около 20 стран.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что «Интервидение» может повторить успех открытия Олимпиады в Сочи. Он предположил, что по значимости и масштабу конкурс затмит «Евровидение», проходивший в этом году в Швейцарии.