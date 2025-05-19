Шаман представит Россию на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, представит Россию на конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил Первый канал .

Президент России Владимир Путин в феврале 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение — 2025» в Москве и Московской области. Конкурс состоится в сентябре, участие в нем уже подтвердили порядка 20 государств, включая все страны БРИКС.

Организаторы предположили, что к конкурсу могут присоединиться и участники стран, которые в настоящее время входят в число недружественных.

Ранее певец Филипп Киркоров отмечал, что «Интервидение» может повторить успех открытия Олимпиады в Сочи. Исполнитель хита «Зайка моя» выразил уверенность, что конкурс по значимости и масштабу уверенно затмит «Евровидение», которое в этом году проходит в Швейцарии.