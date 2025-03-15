Киркоров предсказал «Интервидению» повторение успеха открытия Олимпиады в Сочи

Готовящийся к проведению в России музыкальный конкурс «Интервидение» затмит по своей значимости и масштабу «Евровидение», которое в 2025 году принимает Швейцария. Такой прогноз в беседе с журналом «Жара» сделал народный артист России Филипп Киркоров.

Он подчеркнул, что российские организаторы уже показали, на какие масштабы они способны, во время проведения «Евровидения» в Москве в 2009 году и на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи.

«Ничто рядом не стояло с этими шоу. Уверен, „Интервидение“ затмит любое „Евровидение“», — объявил Киркоров.

Артист признался, что получал приглашение принять участие в европейском конкурсе от команд Кипра и Греции, но отказался, потому что потерял интерес к тому, какие выступления сейчас проходят в Европе.

В конце февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета музыкального конкурса «Интервидение».

В его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Свое участие в «Интервидении» уже подтвердили 20 стран. Конкурс пройдет в Москве и Московской области в сентябре.