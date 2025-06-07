Работу Шамана над песней для «Интервидения» сняли на видео

Baza показала съемку из студии с работой Шамана над песней для «Интервидения»

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) приступил к записи песни «Прямо к сердцу», с которой представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Съемку из студии опубликовал Telegram-канал Baza .

На опубликованных кадрах исполнитель вместе со звукорежиссером изучает запись отрывка композиции.

Организаторы конкурса сообщили, что автором песни для Шамана стал певец, композитор и продюсер Максим Фадеев, для которого участие в международных музыкальных конкурсах не в новинку. Ранее его песни на Евровидении исполняли певица Юлия Савичева в 2004 году и группа Serebro в 2007-м.

Новую песню Шаман представит в субботу, 7 июня, на сцене одинцовской Live Арена, где пройдет «Премия МУЗ-ТВ». Телеканал проведет прямую трансляцию мероприятия.

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в российской столице 20 сентября. Участниками станут артисты из 20 стран.

Сегодня стало известно, что организаторы «Интервидения» начали набор волонтеров для сопровождения иностранных делегаций, журналистов и зрителей. Стать участником может любой россиянин старше 14 лет с опытом волонтерской деятельности.