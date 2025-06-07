Шаман впервые представил песню для «Интервидения»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, впервые представил песню «Прямо к сердцу» на церемонии премии телеканала «Муз-ТВ» «Легенда». Об этом сообщил Пятый канал .

Шаман представит с этой композицией Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Автором песни стал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

«Я уверен, что песня затронет сердце каждого, кто был в зале! Сердце каждого, кто был влюблен, любил и любит! Музыка Максима Фадеева уникальна, она неземная, безграничная, с нашим русским размахом.», — сказал Шаман.

Он появился на сцене в белом костюме, даже стойка микрофона была белой.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на столичной концертной площадке «Live Арена».

Ранее опубликовали кадры из студии, где Шаман записывал песню «Прямо к сердцу».