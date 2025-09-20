Шаман рассказал, как решил отказаться от возможной победы на Интервидении

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман), представляющий страну на Интервидении, заявил, что решение попросить жюри не оценивать его выступление далось ему «с легкостью». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее артист пояснил, что Россия является хозяйкой конкурса, поэтому он, «по законам гостеприимства», не считает правильным претендовать на победу.

Продюсер Максим Фадеев отметил, что не включает Шамана в число своих фаворитов, заявив, что будет болеть за участников из Киргизии, Казахстана и Китая. При этом он пожелал российскому исполнителю удачи и подчеркнул, что победа должна достаться тому, кто выступит наиболее честно и искренне.