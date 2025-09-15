Шаман не вошел в топ-3 фаворитов Максима Фадеева на «Интервидении»

На «Интервидении» продюсер Максим Фадеев будет болеть за участников из Киргизии, Казахстана и Китая. Российскому исполнителю он пожелал удачи, сообщил Пятый канал .

«Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых буду болеть», — сказал он.

Фадееву понравилась песня вокалиста Amre из Казахстана, он назвал казахов одним из самых музыкальных народов.

Продюсер также отметил группу Nomad из Киргизии. Он признался, что почувствовал ком в горле, когда услышал парней в первый раз.

Исполнение китайца Вана Си он назвал очень академичным, он пел легко «жирным» баритоном.

Российского исполнителя Шамана (Ярослава Дронова) продюсер не включил в список своих любимчиков, но пожелал ему успехов. Фадеев заявил, что победит тот, кто выступит честно и искренне.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Шаман исполнит песню Фадеева «Прямо по сердцу».