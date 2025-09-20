«Россия уже победила». Шаман попросил жюри Интервидения не оценивать его выступление

Шаман отказался от претензий на победу в Интервидении из гостеприимства

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) отказался от претензий на победу в финале Интервидения. С заявлением артист выступил прямо перед своим номером.

«По законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу», — заявил Шаман со сцены.

Он попросил жюри не оценивать его выступление в финале Интервидения.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила», — отметил певец, имея в виду сам факт проведения этого конкурса.

Российский исполнитель выступает под номером девять, всего в конкурсе примут участие 23 певца.

Шаман не вошел в топ-3 фаворитов Максима Фадеева на Интервидении. Продюсер будет болеть за участников из Киргизии, Казахстана и Китая, Шаману он пожелал удачи. Фадеев заявил, что победит тот, кто выступит честно и искренне.