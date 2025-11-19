Шаман рассказал, как отпразднует день рождения

Известный певец Шаман (Ярослав Дронов) отметит 34-й день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Артист представит новую программу «SHAMAN. 30 лет на сцене». Дронову 22 ноября исполнится 34 года, он выступает с четырех лет. Концерты в Кремлевском дворце состоятся 22 и 23 ноября.

«Могу ответить фразой: такого Шамана вы еще не видели — 100%. Это будет конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своем жизненном пути — с детства и до преклонного возраста», — сказал Дронов.

Певец уточнил, что программу выстроили таким образом, чтобы зрители за один вечер прошли с ним весь путь длиной в 30 лет.

«Как будто бы мы находимся не в Кремле, а на кухне, в интимной обстановке. Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания», — добавил он.

Ранее Шаман представил новую песню ко Дню народного единства.