Шаман представил новую песню ко Дню народного единства

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг представили посвященную Дню народного единства песню «4 ноября». Об этом в Telegram-канале сообщил сам исполнитель.

Премьера композиции пройдет в рамках проекта «Современная музыкальная карта России» в Национальном центре «Россия».

«Мы споем об ответственности за родную землю и любви, ратных подвигах русских воинов. Песня одинаково актуально звучала бы в боях у Бородино, Полтавы, за Сталинград, Брест и, конечно, наш Донбасс», — написал Шаман.

Дронов напомнил, что каждый раз, когда враг претендовал на российские земли или стоял у порога страны, народ объединялся ради освобождения Отечества.

Ранее белгородцы пожаловались на дорогие билеты на концерты Шамана, которые пройдут 3 и 4 декабря. Цены начинаются от трех тысяч рублей.