Шаман покажет клип на песню для «Интервидения» 20 июля

Певец Шаман (Ярослав Дронов) 20 июля представит клип на песню «Прямо по сердцу», с которой выступит на международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщило РИА «Новости».

«В воскресенье вечером состоится премьерный показ клипа на песню „Прямо по сердцу“ певца Шамана, с которой музыкант будет представлять Россию на „Интервидении“», — отметили в пресс-службе конкурса.

На премьере музыкального клипа, который снимали в начале июля в Москве, будут присутствовать сам артист, режиссер клипа Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова. Сюжет разворачивается на необитаемой планете.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на концертной площадке «Live Арена». Свое участие в конкурсе уже подтвердили США, Сербия, Куба, Египет и Венесуэла.

Шаман ранее признался, что совсем не волнуется перед «Интервидением», потому что переживания только мешают.