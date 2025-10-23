Шаман поинтересовался у фанатов, употребляют ли они мефедрон

Певец Ярослав Дронов (Шаман), встретившись с поклонницами в торговом центре, спросил, не употребляют ли они мефедрон. Видео опубликовали в социальных сетях.

«Молодцы. Не надо», — заявил музыкант, услышав отрицательный ответ.

В соцсетях он никак не комментировал этот эпизод.

Ранее Дронов сравнил себя и возлюбленную — общественницу, директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину — с парой неразлучников. По словам артиста, она наполняет его энергией, поэтому только ей можно подходить к музыканту перед концертом.

В сентябре Роспатент окончательно отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь, парфюмерию и другую продукцию.