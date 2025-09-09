Шаману отказали в регистрации товарного знака «Я русский»

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Шаман, в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с электронной базой ведомства.

Артист подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре 2024 года. Он планировал выпускать под этим названием алкогольную, парфюмерную и различную косметическую продукцию.

Этой весной ведомство отказало певцу в регистрации торгового знака по обеим заявкам. Ему предложили ему в течение полугода предоставить по ним пояснения.

Окончательное решение об отказе Дронову в регистрации товарного знака «Я русский» Роспатент принял уже в конце августа.

Прошлой осенью костромской депутат Владимир Михайлов возмущался из-за желания Дронова зарегистрировать бренд «Я русский». Он заявлял, что такое вообще нельзя патентовать.