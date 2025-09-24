Шаман сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников

Шаман заявил, что не устает от Мизулиной — она наполняет его энергией

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, заявил, что его и возлюбленную — главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину — можно сравнить с неразлучниками. Артист поделился подробностями личной жизни с 5-tv.ru.

«Мы как неразлучники. Перед концертом я предпочитают побыть один, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — отметил он.

По словам исполнителя, после выступлений ему помогает восстановить силы время, проведенное в компании с возлюбленной, и они не надоедают друг другу.

Также известная пара старается приходить вместе на различные мероприятия, для этого Шаман и Мизулина подстраивают свои графики один под другого.

Шаман не первый раз откровенничает о своих отношениях. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак он заявил, что любит Мизулину. Также певец признавался, что их «объединяет любовь к России».