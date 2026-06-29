Шаман ответил критикам, которые хотят отправить его на СВО

Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) объяснил, что не отправился в зону СВО, потому что главным фронтом для него является сцена. Слова певца привело РИА «Новости» .

Исполнитель уточнил, что регулярно посещает зону СВО с благотворительными выступлениями для поддержки бойцов.

«Диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить. Чтобы лишить главного фронта — сцены, потому что сцена, голос, песни — мое главное оружие», — рассказал Шаман.

Артист добавил, что такие вопросы от российских военных ему еще не поступали.

«Ни один боец не задавал этого вопроса: почему Шаман не на фронте. Прекрасно понимают, что мой главный фронт — сцена», — заключил Дронов.

Ранее певец продемонстрировал журналистам свои трусы. Перед этим он размышлял, что история России веками творилась без нижнего белья.