«Вот они, на месте»: Шаман вновь поступил эпатажно при журналистах

Шаман заявил, что ходит в трусах, и показал их журналистам

Певец Шаман (Ярослав Дронов) на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» продемонстрировал журналистам свои трусы. Об этом сообщил NEWS.ru .

Перед этим на пресс-конференции музыкант размышлял, что веками история России творилась без нижнего белья, но это не мешает восхищаться историческими деятелями. Однако после этого Дронов решил показать, что сам он носит трусы.

«Хорошо, я продемонстрирую: вот они, на месте», — сказал певец, поднявшись с места и приспустив брюки.

Ранее артист обратился к выпускникам школ, которым предстоял Единый государственный экзамен по русскому языку. Он опубликовал видео с адаптацией своего хита «Я русский». По словам жены музыканта, общественницы Екатерины Мизулиной, на это Дронова вдохновили ее подписчики.