Shaman оказался в попавшей в Сеть базе покинувших страну россиян

В Сети появилась база покинувших страну россиян, которые уехали после начала специальной военной операции на Украине, частичной мобилизации, а также мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В списке оказались певец Shaman, рэпер Oxxxymiron* и актер Никита Кукушкин**, сообщил Telegram-канал Baza .

По информации издания, в перечень попали те, кто улетал, выезжал и уплывал из России после 24 февраля 2022 года на более чем два месяца. Список поделили на три раздела: уехавшие после начала СВО, уехавшие после объявления о частичной мобилизации, уехавшие после мятежа главы ЧВК «Вагнер».

При этом в базе содержатся множество ошибок в данных. Кроме того, в ней числятся люди, которые спустя время вернулись в Россию.

Журналисты обнаружили в списках покинувших страну рэпера Oxxxymiron’а* и актера Никиту Кукушкина**, а также певца Shaman’а. Согласно карточке, певец уехал из России в Беларусь 10 октября 2022 года по причине объявления частичной мобилизации.

UPD: «Информация, которая содержится в этой базе данных — недостоверна. Там указано, что 10 октября Shaman покинул Россию и вылетел в Белоруссию, хотя с 6 по 14 октября у артиста с аншлагами шел тур по Сибири. В частности, 10 октября он дал концерт в Новосибирске, а 12 октября — в Иркутске», — рассказал Telegram-каналу Baza представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

Он подтвердил, что музыкант был с сольными концертами в Минске и Гродно 15 и 16 октября, после чего отправился в Тульскую область, где выступил для жителей Новомосковска.

Ранее Shaman вместе с исполнительницей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным попали в санкционные списки Евросоюза. Ему также заблокировали канал на платформе YouTube.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.