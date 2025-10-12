Егор Крид изменил номер для песни после конфликта с Мизулиной

Певец Егор Крид скорректировал хореографию номера для песни «Мало» после критики главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости» .

Артист выступил на петербургской «Газпром Арене». Публика тепло его встретила. Телеканал также опубликовал кадры с концерта с исполнением песни «Мало», но уже в целомудренном варианте.

«В новой версии выступления танцовщица одета скромнее — в черные штаны и майку. Вместо страстного французского поцелуя в конце трека певец и его спутница уходят под сцену, а их фигуры затемняют», — уточнили журналисты.

До этого Крид поспорил с Мизулиной, сравнившей его выступление с «голой вечеринкой». Поводом для критики стал выход танцовщицы в топе и ультракоротких шортах, которая сначала крутилась на пилоне, а потом оказалась в объятиях певца.

В начале сентября Крид резко ответил Мизулиной, обвинившей его в разврате из-за поцелуя на сцене. Он заявил, что расшатывает семейные ценности своим «наигранным» романом с певцом Шаманом, а также напомнил, как она целовалась с артистом на глазах у школьников.