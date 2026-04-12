Шаман и Мизулина освятили кулич в храме

Известный певец Ярослав Дронов (Шаман) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина накануне Пасхи сходили в храм, где освятили яйца и большой кулич. Видео девушка опубликовала в телеграм-канале .

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — написала она.

На кадрах можно увидеть, что в корзине у супругов находились яйца в технике декупаж и выкрашенные в салатовые оттенки.

Ярослав и Екатерина выбрали образы в черном цвете, при этом на голове у Мизулиной был голубой платок в русском стиле.

По дороге в храм супруги смеялись и держались за руки. Во время встречи с поклонниками Дронов и Мизулина сделали несколько снимков с ними и ответили на вопросы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Пасха объединила людей вокруг неоспоримых нравственных ценностей и вековых традиций.