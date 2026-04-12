Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасхи. Поздравление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой в торжество любви, добра и справедливости. Он объединил людей вокруг вековых традиций и неоспоримых нравственных ценностей.

Российский лидер также напомнил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют огромную созидательную роль в стране. Они помогают сберегать богатейшее историческое и культурное наследие России. Кроме того, РПЦ выступает за сохранение семьи и укрепление семейных ценностей.

Российский лидер прибыл на пасхальное богослужение вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В храме также собрались политики, общественные деятели и курсанты Московского суворовского военного училища.