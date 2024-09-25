Shaman бросил фанатам свою толстовку

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил в спортивном комплексе имени Сухарева в Перми. Когда зрители позвали его на бис, певец исполнил последнюю песню и бросил в зал толстовку, сообщил сайт 59.ru .

Пермяки раскупили почти все билеты на концертную программу «Победа!», даже самые дорогие за восемь тысяч рублей. Shaman собрал полный зал. Последним он исполнил гимн России и ушел со сцены.

Зрители просили певца вернуться. Когда послышалось «Победа будет за нами!», Shaman вышел, спел «Я останусь с тобой» и подарил фанатам свою толстовку с надписью «Победа». Ее поймала одна из фанаток.

Незадолго до этого организаторы отменили концерт Shaman в Нижнем Тагиле. По одной из версий, им не удалось распродать билеты. Выступление певца в Ставропольском крае потребовали не проводить местные жители. Их возмутил большой гонорар звезды.