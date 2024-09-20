Сегодня 15:19 Прикрывая пустоту. Шаман больше не нужен? Писатель Беседин: Шаманом прикрывают дыру на месте патриотической культуры 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Ох, сколько раз, друзья, товарищи, я получал тонны критики в свой адрес, когда говорил о том, что Шаман, в общем-то, не особо и популярен у народа. Сколько раз меня обвиняли в том, что я предвзят к этому лучшему из всех патриотических исполнителей! И вообще Шаман — это чудо, мессия, посланный России для спасения. Но разве оно так было на самом деле?

Я утверждал и утверждаю: Шаман — он же Ярослав Дронов — безусловно, талантливый исполнитель с прекрасными вокальными данными. Однако музыкально он чудовищно вторичен, образ его соткан, собран, в духе постмодерна, из того, что было и стало популярно на западной сцене. При этом, да, Шаман смог сделать несколько действительно знаковых песен. И все же, ничего не получилось бы, если бы Шамана не надували, точно воздушный шарик гелием, политическими ресурсами. Ведь умный человек понимает: Шаман — к сожалению, почти эталонный политпроект. Совместимо ли это с искусством, с народным признанием? И да, и нет одновременно, потому что трамплин, безусловно, нужен, но лишь до определенного этапа. Дальше начинается искреннее уважение зрителя.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Слишком долго нас убеждали в том, что народная любовь к Шаману колоссальна. Что куда бы ни приехал этот феноменальный артист, там девушки в воздух чепчики бросают и устилают путь артиста лепестками роз. Но вот новость: концерт Шамана в Нижнем Тагиле отменили якобы «по техническим причинам», а на самом деле потому, что не продали все билеты. Похожая история складывается в Екатеринбурге, но там пока что выступление в подвешенном состоянии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Почему так? Давайте вспомним, что было до этого. Власти Оренбурга заплатили Шаману 16 миллионов за выступления. Еще раньше на памятнике Александру Невского выбили слова из песни артиста.

Не слишком ли много его? Не слишком ли навязчиво? В том и дело — навязчиво. Когда так пропихивают артиста, то это в конечном счете вызывает отторжение. Ему платят 16 миллионов за что? И почему рядовой зритель платить должен?

Поэтому люди Ставрополья выступили против (так проголосовал 81%) выступления Шамана. Поэтому не продаются билеты. Есть ощущение, переходящее в уверенность, что нам бесстыдно навязывают артиста, вставляют его лицо, образно говоря, в икону. Почему так? Да потому что Шаманом и такими, как он, прикрывают пустоту, дыру на месте патриотической культуры. Вот где трагедия. Дело ведь вовсе не в Шамане — нет, конечно. Он талантливый человек, поймал свою волну удачи, свой хайп, постарался растянуть его во времени и пространстве, хотя в искренности его лично я сомневаюсь, но я не судья («не судите…»).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Проблема в том, что это чудо надували и рассовывали везде, где только можно. А так не работает патриотическая идея, так в принципе не работает патриотизм. Он не может быть казенным и по разнарядке — такой патриотизм сдувается. Особенно в культуре, в искусстве.

Впрочем, это проблема не только этой сферы. У нас, в России, слишком много ИБД (имитации бурной деятельности), слишком много фальши и пускания пыли в глаза.

Декларируется одно, а на деле реализуется и происходит другое. Поэтому и рвется, поэтому народ и восклицает вслед за Станиславским: «Не верю!» Это плохой путь — весьма опасный. Похож на блуждание по топям, где сверху вроде бы земля, но ступи — и провалишься. Вот мы и идем, рискуя провалиться, но есть и хорошая новость: еще есть время и силы все исправить. Было бы желание. Ведь талантливых людей в России хватает; они и есть главное богатство нашей страны.