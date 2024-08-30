Ставропольцев возмутил гонорар Shaman за выступление на Дне края

Стоимость часового концерта исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в 15 миллионов рублей возмутила жителей Ставропольского края. Они призвали власти региона отменить выступление, чтобы потратить деньги на нужды региона. Об этом сообщило издание «Блокнот» .

О приглашении на День края, который отмечают 14 сентября, Shaman журналисты узнали с портала госзакупок. Дата выступления артиста совпала с днем торжеств, а заказчиком выступления стала Ставропольская государственная филармония.

Из опубликованных документов и стал известен гонорар исполнителя, а также дополнительные 4,6 миллиона на создание необходимых условий для концерта.

Министерство культуры края заявило, что выбор артиста обусловлен патриотической направленностью его репертуара и актуальностью творчества.

Это заявление жителей не убедило, и в комментариях к новости о гонораре артиста они призвали власти отменить выступление и направить средства на ремонт дорог, развитие инфраструктуры или передать на нужды специальной военной операции.

На минувшей неделе депутат Госдумы Нина Останина направила официальное запрос губернатору Оренбургской области Денису Паслеру после того, как узнала, что Shaman получит за выступление в столице региона 16 миллионов рублей.

Она потребовала объяснить, почему область тратит такие средства на развлечения, когда часть пострадавших жителей от весенних паводков еще не получили выплаты.

В комментарии 360.ru Останина заявила, что такие траты на День города неуместны и циничны по отношению к пострадавшим.