Семья Маслякова написала заявление в полицию после разгрома могилы ведущего

Семья ведущего КВН Александра Маслякова обратилась к полицейским после разгрома на могиле артиста. Об этом сообщил Telegram-канале клуба.

«На Новодевичьем кладбище произошел инцидент: неизвестный мужчина разрушил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова», — написали в пресс-службе КВН.

Там отметили, что охранники задержали злоумышленника и вывели с территории кладбища, чтобы передать правоохранителям. А затем написали заявление в полицию.

На месте ЧП уже все восстановили и приняли все меры для обеспечения безопасности.

Как сообщил Telegram-канал Mash, вандал на могиле Маслякова вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Когда очевидцы попытались остановить его, то мужчина отказался их слушать.

Ранее внучка покойного Маслякова Таисия отругала журналистов, которые снимали похороны ведущего. Она назвала неуместной съемку, когда у людей горе.