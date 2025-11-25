Семья Лерчек выступила с заявлением о ее беременности

На фоне сообщений о беременности Валерии Чекаловской (Лерчек) четвертым ребенком ее близкие опубликовали совместное заявление. Пост разместили в Instagram* танцора и тренера Луиса Сквиччиарини, с которым блогер состоит в отношениях.

По словам Сквиччиарини, он готовится впервые стать отцом и считает это важнейшим этапом в своей жизни. Он отметил, что обычно старается не раскрывать личную жизнь, однако сейчас хотел бы поделиться новостью с теми, кто поддерживает семью. Луис добавил, что благодарен Валерии и ее близким за доверие и намерен обеспечивать поддержку и стабильность.

«Я обещаю сделать все возможное, чтобы наша семья была наполнена любовью, заботой и счастьем», — написал он.

Мать блогера Эльвира в том же посте сообщила, что в семье действительно ожидают пополнение. Она подчеркнула, что беременность стала радостным событием в непростой период, и заявила, что Луис все это время помогал семье — как морально, так и материально. По ее словам, дочь и ее партнер — гармоничная пара и, по убеждению матери, справятся с родительскими обязанностями.

«Зародилась новая жизнь и начало биться еще одно сердце, пока еще очень маленькое, но сильное. Я безмерно благодарна Богу за это чудо и стану бабушкой в четвертый раз», — сказала она.

Ранее Super.ru сообщил, что блогер живет вместе с Сквиччиарини уже минимум год. Сейчас пара существует только на деньги, которые зарабатывает возлюбленный Лерчек уроками танцев, поскольку она по решению суда не может пользоваться интернетом, а у компании, принадлежащей Чекалиной и ее бывшему мужу Артему, многомиллионные долги.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.