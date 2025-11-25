Лерчек закрутила роман с аргентинским танцором минимум год назад

Super.ru: Лерчек встречается с танцором Сквиччиарини не меньше года

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) живет вместе с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини уже минимум год. Об этом сообщил Super.ru .

Сейчас пара существует только на деньги, которые зарабатывает Сквиччиарини уроками танцев, поскольку сама Лерчек по решению суда не может пользоваться интернетом, а у компании, принадлежащей Чекалиной и ее бывшему мужу Артему, многомиллионные долги.

По данным Telegram-канала Mash, блогер начала отношения с танцором сразу после развода. Сейчас она уже на шестом месяце беременности. От первого брака у нее трое детей.

Лерчек обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, она находится под домашним арестом. Третий фигурант дела — их бывший сотрудник Роман Вишняк.