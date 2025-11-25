Лерчек закрутила роман с аргентинским танцором минимум год назад
Super.ru: Лерчек встречается с танцором Сквиччиарини не меньше года
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) живет вместе с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини уже минимум год. Об этом сообщил Super.ru.
Сейчас пара существует только на деньги, которые зарабатывает Сквиччиарини уроками танцев, поскольку сама Лерчек по решению суда не может пользоваться интернетом, а у компании, принадлежащей Чекалиной и ее бывшему мужу Артему, многомиллионные долги.
По данным Telegram-канала Mash, блогер начала отношения с танцором сразу после развода. Сейчас она уже на шестом месяце беременности. От первого брака у нее трое детей.
Лерчек обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, она находится под домашним арестом. Третий фигурант дела — их бывший сотрудник Роман Вишняк.