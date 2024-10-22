Семенович показала фигуру в ярком бикини на Бали

Певица Анна Семенович показала фигуру в купальнике во время путешествия на Бали с возлюбленным Денисом Шреером. Сделанный на отдыхе снимок она опубликовала в своем аккаунте в Instagram*.

Исполнительница на фото позировала в красном раздельном бикини и кепке такого же цвета. При этом у нее были распущены волосы, а на лице не было следов даже легкого макияжа.

Подписчики активно стали активно обсуждать внешний вид Семенович. Особенно их внимание привлекла фигура бывшей участницы группы «Блестящие».

Семенович находится в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, который официально еще состоит в браке. По ее словам, они сыграют свадьбу в 2025 году. Грядущее торжество станет первым в жизни 44-летней певицы.

Также Анна Семенович призналась, что ее избранник уже начал бракоразводный процесс. После знакомства с ней Денис рассказал супруге, что у него появилась другая женщина.

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