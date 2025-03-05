Семенович получила в подарок браслет за 3 млн рублей

Избранник певицы Анны Семенович подарил ей на день рождения браслет стоимостью около трех миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Газета.ru» .

«Самый красивый подарок от любимого. Какой красивый браслет, я давно о таком мечтала», — призналась Семенович.

Браслет выполнен из 18-каратного белого золота, украшен бриллиантами. Стоимость украшения составляет более трех миллионов рублей.

Драгоценность певице подарил ее жених, бизнесмен Денис Шреер. Он также взял на себя расходы по организации праздника в честь 45-летия Семенович.

В конце февраля певица в интервью журналистам призналась, что счастлива в отношениях и без штампа в паспорте. По словам Семенович, в отношениях царит гармония, а возлюбленный спокойно воспринимает особенности ее работы.