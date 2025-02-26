Анна Семенович призналась, что счастлива в отношениях и без штампа в паспорте

Актриса Анна Семенович дала интервью Леди Mail . В ходе беседы она поделилась подробностями личной жизни. В прошлом году в жизни артистки появился мужчина, с которым она планирует создать семью. Избранником оказался предприниматель Денис Шреер.

Звезда призналась, что чувствует себя счастливой и без официального брака. По словам Семенович, в отношениях царит гармония, а возлюбленный спокойно воспринимает особенности ее работы.

«Я красивая известная женщина, естественно, привлекаю внимание мужчин. И это классно! Но, разумеется, никакого повода для ревности я Денису не даю», — заявила знаменитость.

Обсуждая возможную свадьбу, актриса заявила, что люди вокруг, кажется, ждут это событие больше, чем она сама.