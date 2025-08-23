Сегодня 05:23 Оскорбил матерей военных и обругал СВО. Как сейчас живет комик-миллионер Семен Слепаков 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Израиль

Россия

Актеры

Семен Слепаков

Артисты

Семен Слепаков* наконец дошутился. Комик зарабатывал в России миллионы, что не помешало ему в один миг разлюбить Родину. За что хитрый комедиант продал родную страну, как он оскорбил Путина, чем Слепаков* пытался «остановить СВО» и почему теперь порвал все связи с россиянами — в материале 360.ru.

Хороший мальчик из еврейской семьи Семен Слепаков* родился в интеллигентной еврейской семье, где учебники и пластинки лежали рядом и одинаково влияли на атмосферу дома. Отец, доктор экономических наук и заведующий кафедрой, отвечал за дисциплину и рациональность, мать, преподаватель французской филологии, — за язык, культуру и привычку читать между строк. Музыкальная школа была для будущего артиста почти неизбежной. Фортепиано быстро уступило место гитаре, под которую подросток быстро научился складывать едкие куплеты, впитывая и «битлов», и Высоцкого. Шутник-экономист Уже в школе он тянулся к КВН, собрал команду, выходил на сцену и ловил реакцию зала. Не забывал при этом и об учебе — Слепаков* в свое время защитил диссертацию, получив степень кандидата экономических наук. Студенческий азарт быстро перерос во взрослый уровень: университетская команда пробилась в Высшую лигу КВН. В 2000 году Слепаков* стал капитаном «Сборной Пятигорска», а в 2004-м довел ее до чемпионства. В столице он органично вошел в обойму Comedy Club на ТНТ, нашел свою интонацию — куплеты под гитару про бытовые нелепости, богатых и бедных, семейные микродрамы и футбольные страсти. Параллельно он пошел в «цех»: писал, продюсировал, собирал авторские комнаты, был среди создателей шоу «Наша Russia», запускал «Универ» и его продолжения, участвовал в «Интернах». К началу 2010-х Слепаков* оказался одним из основных поставщиков юмористического контента для канала.

Фото: РИА «Новости»

Парнишка из Forbes Творческая карьера артиста развивалась стремительно и, казалось, ничто не предвещало беды. Слепаков* купался в славе, был финансово успешен (входил в список Forbes как одна из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса моложе 40 лет). Все изменилось в 2022 году. Артист сам предпочел сделать шаг, который полностью закрыл ему путь в Россию. Пытался остановить СВО В феврале 2022 года, на следующий же день после начала специальной военной операции России на Украине, Слепаков* открыто заявил о своем несогласии с происходящим. Обратиться комедиант решил напрямую к Владимиру Путину. Он призвал российского президента «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Комик напомнил президенту об общем культурном прошлом. Артист риторически спрашивал, одобрили бы выдающиеся артисты прошлых лет этот конфликт, и ссылался на память фронтовиков — Юрия Никулина, Евгения Леонова, Леонида Гайдая и других, которые сражались против фашистов.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Порвал с Россией навсегда Ждать дальнейшего развития событий предусмотрительный актер не стал. Уже в марте 2022 года стало известно о его тайном отъезде в Израиль. Слепаков* некоторое время отшучивался от таких новостей, но позднее раскрылось, что уехал он не на каникулы — забрал с собой родителей, бабушку. В Израиле актер легализовался по праву репатриации, занялся документами и бытом, а параллельно перестраивал график под зарубежные сцены. За собой комик сразу сжигал все мосты. Почти сразу после отъезда он выставил на продажу свою роскошную московскую квартиру, пятикомнатные апартаменты в центре столицы. Пресса сообщала, что за элитную недвижимость комедиант запросил почти 300 миллионов рублей. Затем сделал скидку в 25% и все же сбыл квартиру какому-то бизнесмену. Позднее стало известно и о других шагах: эмигрант продал последние активы и бизнес в России. Весной 2024-го СМИ сообщили, что Слепаков* ликвидировал свое ИП — фирму, через которую получал доходы от рекламы и контрактов.

Фото: РИА «Новости»

Сколько заработал Слепаков* в России До побега из страны одним из основных источников дохода артиста была работа на телеканале ТНТ. По данным музыкальных продюсеров, Слепаков* зарабатывал около 120 миллионов рублей в год только как лицо канала ТНТ. Его корпоративные концерты ценились на вес золота: за 40-минутное выступление на частном празднике компаниям приходилось выкладывать по четыре-пять миллионов рублей. Он входил в число самых дорогих юмористов России. Сейчас актеру готовы платить около 2,5 миллиона рублей за концерт. Сам артист тоже, видимо, осознает, что он уже не на вершине, и стал сговорчивее в финансовых вопросах. Тем не менее его райдер до сих пор выглядит внушительно. Как пишут инсайдеры, отправляясь на гастроли, Слепаков* требует для себя определенного комфорта: перелеты только бизнес-классом, встреча в VIP-зале аэропорта, проживание исключительно в номерах «люкс» пятизвездочных отелей. Обязательное условие — автомобиль представительского класса с личным водителем на время тура, причем водитель должен быть некурящим и молчаливым, да к тому же желательно не говорить по-русски. Слепаков* оскорбил матерей военных В январе 2023 года Слепаков* опубликовал в личном блоге сатирическую «Колыбельную», которая шокировала многих россиян. В этой песне мать укачивает маленького сына и рассказывает ему о судьбе его братьев: один сын геройски погиб на Украине, второй сбежал в Европу и стал «предателем-айтишником».

Фото: РИА «Новости»

Эта странная сатира никому не понравилась. Сенатор Константин Долгов потребовал запретить Слепакову* любые выступления в России за дискредитацию армии. Депутат Хамзаев предложил отнять у юмориста гражданство за «оскорбление матерей военных». В апреле 2023 года Министерство юстиции России официально признало Семена Слепакова* иностранным агентом. Статус иноагента сильно ударил по репутации Слепакова* в России. Юморист пытался опротестовать это решение в суде, подал иск с требованием убрать клеймо, но безуспешно. К лету 2024-го судебные приставы взыскали с Слепакова* крупный штраф за отсутствие маркировки в его публикациях. Он «нерусский» Свою интонацию комик не смягчил даже после побега в Израиль. Отсюда он выпустил очередную песню, пародию на хит Shaman. Трек «Нерусский» поется на мотив «Я русский», притом Слепаков* на его премьере надел кипу и назвал себя «израильским певцом Шимоном». Российскую общественность это крайне разозлило. Многие пользователи Сети восприняли «Нерусского» как оскорбление национальных ценностей. Под видео Слепакова* появилось море гневных комментариев. «Кто бы вы были без России? Никто и никогда бы о вас не узнал»; «Хватит уже петь по-русски о том, что вы не русский. Начните новую жизнь»; «Неужели других тем для шуток нет, кроме русских?» — писали разгневанные подписчики. Организация «Ветераны России» публично обвинила Слепакова* в разжигании ненависти и унижении достоинства русских граждан своей пародией.

Фото: РИА «Новости»

Зря ты Путина задел После долгого перерыва Слепаков* выпустил еще один одиозный трек, назвав его P.Diddy. Видеорядом артист взял к нему нарезку из выступлений президента России Владимира Путина. В соцсетях пользователи задавались вопросом, почему Слепаков* не сочинит столь же едкий куплет про премьер-министра Израиля: «Не слабо ли тебе спеть про Нетаньяху что-то подобное? Или страшновато? Конечно, тогда будешь петь в окопах под Бейрутом, несчастный рифмоплет», — написал один из комментаторов. Другой заметил: «Ох, зря ты Путина задел…». Обнищает — попросится в Россию? Собрать зрителей в Израиле комедианту оказалось непросто. Первые его выступления прошли слабо. «Работать здесь на завод эти ребята не пойдут. Они балласт для Израиля. Живут, видимо, проедая старые запасы. И отчаяние чувствуется у них. Обнищают — запросятся обратно в Россию, 100%», — говорил житель Тель-Авива Михаил Хурин в беседе с News.ru.

Фото: РИА «Новости»

Осудил СВО, но поддержал Израиль Осенью 2023 года ХАМАС устроил в Израиле кровавую резню. Израильские войска ответили масштабной боевой операцией, внимание местных зрителей переключилось на новости и тревоги. Слепаков* публично поддержал Израиль в этом конфликте, пожелал своей новой стране победы и мира, за что тоже получил порцию критики. Отвечать на то, готов ли он пойти в израильскую армию, комик не стал. Пустят обратно в Россию? Критик Павел Рудченко в беседе с News.ru допустил, что Слепаков*, как и другие лица с российским гражданством, может вернуться. Однако здесь его могут и не принять.

Российское общество теперь очень остро реагирует на подобные высказывания, какие позволял себе Слепаков*. Наши люди далеко не глупы. Я на большое количество процентов уверен, что поддерживать его творчество здесь никто не будет. Павел Рудченко