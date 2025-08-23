Оскорбил матерей военных и обругал СВО. Как сейчас живет комик-миллионер Семен Слепаков
Семен Слепаков* наконец дошутился. Комик зарабатывал в России миллионы, что не помешало ему в один миг разлюбить Родину. За что хитрый комедиант продал родную страну, как он оскорбил Путина, чем Слепаков* пытался «остановить СВО» и почему теперь порвал все связи с россиянами — в материале 360.ru.
Хороший мальчик из еврейской семьи
Семен Слепаков* родился в интеллигентной еврейской семье, где учебники и пластинки лежали рядом и одинаково влияли на атмосферу дома.
Отец, доктор экономических наук и заведующий кафедрой, отвечал за дисциплину и рациональность, мать, преподаватель французской филологии, — за язык, культуру и привычку читать между строк.
Музыкальная школа была для будущего артиста почти неизбежной. Фортепиано быстро уступило место гитаре, под которую подросток быстро научился складывать едкие куплеты, впитывая и «битлов», и Высоцкого.
Шутник-экономист
Уже в школе он тянулся к КВН, собрал команду, выходил на сцену и ловил реакцию зала. Не забывал при этом и об учебе — Слепаков* в свое время защитил диссертацию, получив степень кандидата экономических наук.
Студенческий азарт быстро перерос во взрослый уровень: университетская команда пробилась в Высшую лигу КВН. В 2000 году Слепаков* стал капитаном «Сборной Пятигорска», а в 2004-м довел ее до чемпионства.
В столице он органично вошел в обойму Comedy Club на ТНТ, нашел свою интонацию — куплеты под гитару про бытовые нелепости, богатых и бедных, семейные микродрамы и футбольные страсти.
Параллельно он пошел в «цех»: писал, продюсировал, собирал авторские комнаты, был среди создателей шоу «Наша Russia», запускал «Универ» и его продолжения, участвовал в «Интернах».
К началу 2010-х Слепаков* оказался одним из основных поставщиков юмористического контента для канала.
Парнишка из Forbes
Творческая карьера артиста развивалась стремительно и, казалось, ничто не предвещало беды. Слепаков* купался в славе, был финансово успешен (входил в список Forbes как одна из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса моложе 40 лет).
Все изменилось в 2022 году. Артист сам предпочел сделать шаг, который полностью закрыл ему путь в Россию.
Пытался остановить СВО
В феврале 2022 года, на следующий же день после начала специальной военной операции России на Украине, Слепаков* открыто заявил о своем несогласии с происходящим.
Обратиться комедиант решил напрямую к Владимиру Путину. Он призвал российского президента «найти какой-то другой выход из этой ситуации».
Комик напомнил президенту об общем культурном прошлом.
Артист риторически спрашивал, одобрили бы выдающиеся артисты прошлых лет этот конфликт, и ссылался на память фронтовиков — Юрия Никулина, Евгения Леонова, Леонида Гайдая и других, которые сражались против фашистов.
Порвал с Россией навсегда
Ждать дальнейшего развития событий предусмотрительный актер не стал. Уже в марте 2022 года стало известно о его тайном отъезде в Израиль.
Слепаков* некоторое время отшучивался от таких новостей, но позднее раскрылось, что уехал он не на каникулы — забрал с собой родителей, бабушку. В Израиле актер легализовался по праву репатриации, занялся документами и бытом, а параллельно перестраивал график под зарубежные сцены.
За собой комик сразу сжигал все мосты. Почти сразу после отъезда он выставил на продажу свою роскошную московскую квартиру, пятикомнатные апартаменты в центре столицы.
Пресса сообщала, что за элитную недвижимость комедиант запросил почти 300 миллионов рублей. Затем сделал скидку в 25% и все же сбыл квартиру какому-то бизнесмену.
Позднее стало известно и о других шагах: эмигрант продал последние активы и бизнес в России. Весной 2024-го СМИ сообщили, что Слепаков* ликвидировал свое ИП — фирму, через которую получал доходы от рекламы и контрактов.
Сколько заработал Слепаков* в России
До побега из страны одним из основных источников дохода артиста была работа на телеканале ТНТ. По данным музыкальных продюсеров, Слепаков* зарабатывал около 120 миллионов рублей в год только как лицо канала ТНТ.
Его корпоративные концерты ценились на вес золота: за 40-минутное выступление на частном празднике компаниям приходилось выкладывать по четыре-пять миллионов рублей. Он входил в число самых дорогих юмористов России.
Сейчас актеру готовы платить около 2,5 миллиона рублей за концерт. Сам артист тоже, видимо, осознает, что он уже не на вершине, и стал сговорчивее в финансовых вопросах.
Тем не менее его райдер до сих пор выглядит внушительно. Как пишут инсайдеры, отправляясь на гастроли, Слепаков* требует для себя определенного комфорта: перелеты только бизнес-классом, встреча в VIP-зале аэропорта, проживание исключительно в номерах «люкс» пятизвездочных отелей.
Обязательное условие — автомобиль представительского класса с личным водителем на время тура, причем водитель должен быть некурящим и молчаливым, да к тому же желательно не говорить по-русски.
Слепаков* оскорбил матерей военных
В январе 2023 года Слепаков* опубликовал в личном блоге сатирическую «Колыбельную», которая шокировала многих россиян.
В этой песне мать укачивает маленького сына и рассказывает ему о судьбе его братьев: один сын геройски погиб на Украине, второй сбежал в Европу и стал «предателем-айтишником».
Эта странная сатира никому не понравилась. Сенатор Константин Долгов потребовал запретить Слепакову* любые выступления в России за дискредитацию армии. Депутат Хамзаев предложил отнять у юмориста гражданство за «оскорбление матерей военных».
В апреле 2023 года Министерство юстиции России официально признало Семена Слепакова* иностранным агентом.
Статус иноагента сильно ударил по репутации Слепакова* в России. Юморист пытался опротестовать это решение в суде, подал иск с требованием убрать клеймо, но безуспешно.
К лету 2024-го судебные приставы взыскали с Слепакова* крупный штраф за отсутствие маркировки в его публикациях.
Он «нерусский»
Свою интонацию комик не смягчил даже после побега в Израиль. Отсюда он выпустил очередную песню, пародию на хит Shaman. Трек «Нерусский» поется на мотив «Я русский», притом Слепаков* на его премьере надел кипу и назвал себя «израильским певцом Шимоном».
Российскую общественность это крайне разозлило. Многие пользователи Сети восприняли «Нерусского» как оскорбление национальных ценностей. Под видео Слепакова* появилось море гневных комментариев.
«Кто бы вы были без России? Никто и никогда бы о вас не узнал»; «Хватит уже петь по-русски о том, что вы не русский. Начните новую жизнь»; «Неужели других тем для шуток нет, кроме русских?» — писали разгневанные подписчики.
Организация «Ветераны России» публично обвинила Слепакова* в разжигании ненависти и унижении достоинства русских граждан своей пародией.
Зря ты Путина задел
После долгого перерыва Слепаков* выпустил еще один одиозный трек, назвав его P.Diddy. Видеорядом артист взял к нему нарезку из выступлений президента России Владимира Путина.
В соцсетях пользователи задавались вопросом, почему Слепаков* не сочинит столь же едкий куплет про премьер-министра Израиля: «Не слабо ли тебе спеть про Нетаньяху что-то подобное? Или страшновато? Конечно, тогда будешь петь в окопах под Бейрутом, несчастный рифмоплет», — написал один из комментаторов.
Другой заметил: «Ох, зря ты Путина задел…».
Обнищает — попросится в Россию?
Собрать зрителей в Израиле комедианту оказалось непросто. Первые его выступления прошли слабо.
«Работать здесь на завод эти ребята не пойдут. Они балласт для Израиля. Живут, видимо, проедая старые запасы. И отчаяние чувствуется у них. Обнищают — запросятся обратно в Россию, 100%», — говорил житель Тель-Авива Михаил Хурин в беседе с News.ru.
Осудил СВО, но поддержал Израиль
Осенью 2023 года ХАМАС устроил в Израиле кровавую резню. Израильские войска ответили масштабной боевой операцией, внимание местных зрителей переключилось на новости и тревоги.
Слепаков* публично поддержал Израиль в этом конфликте, пожелал своей новой стране победы и мира, за что тоже получил порцию критики. Отвечать на то, готов ли он пойти в израильскую армию, комик не стал.
Пустят обратно в Россию?
Критик Павел Рудченко в беседе с News.ru допустил, что Слепаков*, как и другие лица с российским гражданством, может вернуться. Однако здесь его могут и не принять.
Российское общество теперь очень остро реагирует на подобные высказывания, какие позволял себе Слепаков*. Наши люди далеко не глупы. Я на большое количество процентов уверен, что поддерживать его творчество здесь никто не будет.
Павел Рудченко