«Сейчас пять раз ударю». Виктория Боня поделилась методами воспитания дочери

Телеведущая Виктория Боня поделилась, какими методами она воспитывает дочь. Видеозапись звездная мама опубликовала в своем влоге о luxury-жизни, на это обратил внимание телеграм-канализдания Super

Дочери Бони Анджелине 14 лет. Иногда теледива включает режим строгой мамы и даже пускает в ход «тяжелую артиллерию» — пришлось воспитывать дочку ремнем. Боня призналась, что в ее детстве воспитание было другим.

«Я, конечно, так Энджика никогда… Я, конечно, один раз ухо ей накрутила, смотрю, а там синяк. <… > Зато ей помогает это. Как нас били в детстве… Нас прям били. Если я, когда ремня даю, я говорю: „Я тебя сейчас пять раз ударю, ложись“. Ей даже не больно. Она терпит», — поделилась телеведущая.

При этом Виктория Боня признала, что методы воспитания пора менять, дочь взрослеет.

Боня начала интенсивно вести влог после смерти друга-альпиниста. Она решила, что должна оставить память о себе. Теледива отметила, что годами работала над собой и ей есть что сказать аудитории.