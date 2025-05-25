«Не Натан, а Наташка». Дубцова схватилась за сердце на «Сокровищах императора»

В финале восьмого выпуска реалити-шоу «Сокровища императора» произошел скандал. Команда желтых решила отдать «черную кошку» оранжевым и наткнулась на оскорбления, сообщил Ura.ru .

В конце первого игрового дня подошло время вручить черную метку. Магомед Муртазаалиев и Магомед Исмаилов из фиолетовой команды в отместку за прошлый выпуск попросили певцов Ирину Дубцову и Натана из желтой отдать ее оранжевым — блогеру Алене Жигаловой и телеведущей Дане Борисовой. Рэпер согласился.

«Не Натан, а Наташка», — заявила обиженная Жигалова и пригрозила ударить его статуэткой по голове.

Дубцова схватилась за сердце. Она ушла с церемонии из-за приступа тахикардии.

Перепалка продолжилась в финале выпуска, Жигалова сцепилась с Дубцовой. Последняя предложила Натану вместе уйти с проекта, но он отказался, пообещав выжить блогера. По итогам испытаний «Сокровища императора» покинули Олег Майами и Леша Свик.

Ранее Исмаилов раскрыл подробности закулисья шоу. По его словам, в эфир не вошли некоторые интересные моменты.