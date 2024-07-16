«Считаем это победой». Адвокат Жигаловой — о соглашении с Киркоровым

Адвокат Жигаловой назвал победой соглашение журналистки с Киркоровым

Фото: РИА «Новости»

Адвокат журналистки Алены Жигаловой Андрей Алешкин назвал победой заключение мирового соглашения своей клиентки с Филиппом Киркоровым. Суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня и удалось продемонстрировать, подчеркнул юрист в беседе с 360.ru.

«Суд удовлетворил наше мировое соглашение, подписанное между Филиппом Киркоровым и Аленой Жигаловой, сегодня мы принесли стороне извинения за то, что представили порочащие сведения», — рассказал Алешкин.

Мировое соглашение удовлетворили. Сейчас, по его словам, никаких претензий у Киркорова к Жигаловой нет — ни финансовых, ни моральных.

«Мы считаем, что это победа. Нам удалось отстоять свои права, в том числе не заплатив ничего по настоящему делу. Полагаю, выбранная тактика защиты является правильной. И вообще суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня мы и продемонстрировали. И очень довольны этим процессом», — заключил собеседник 360.ru.

Адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что после того, как Жигалова и Киркоров заключили мировое соглашение, требования певца в иске пропорционально сократились. Теперь сумма компенсации к артистке Любови Успенской составляет пять миллионов рублей.

Поводом для подачи иска в суд стало интервью певицы в шоу Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником».

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