Жигалова извинилась перед Киркоровым за скандальное интервью с Успенской

Журналистка Алена Жигалова, известная по шоу «Алина, блин!», извинилась перед Филиппом Киркоровым за выпуск в эфир интервью с Любовью Успенской, в котором прозвучало много несуразностей в адрес артиста. При этом представитель певицы отказался подписать мировую на тех же условиях, что и блогер, сообщил в беседе с 360.ru звездный адвокат Александр Добровинский.

Информация об обсуждении в суде мирового соглашения между Жигаловой и Киркоровым ранее появилась в Telegram-канале юриста. Он отметил, что журналистка уже принесла извинения певцу.

«Алена Жигалова согласна с Филиппом Киркоровым, что распространенные в отношении него сведения, содержащиеся в видеоматериале, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, а также носят оскорбительный характер», — подчеркнул Добровинский.

Киркоров в свою очередь отказался от исковых требований к Жигаловой в полном объеме. Полную позицию журналистки, по его словам, на сегодняшнем заседании должен высказать ее адвокат.

Представитель Любови Успенской при этом отказался подписать мировое соглашение на тех же условиях что и Жигалова.

«В то же время Алена Жигалова по словам ее представителя не хочет отвечать за слова и действия Успенской», — уточнил собеседник 360.ru.