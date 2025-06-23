Командир «Ахмата» Алаудинов предупредил СБУ, что отыщет их первым

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов предупредил работников Службы безопасности Украины (СБУ), которые объявили его в розыск в 2022 году, что может отыскать их раньше. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«Тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что сотрудники СБУ окажутся в здании суда после победы России. Именно российская сторона будет судить тех, кто решил, что напугает офицеров розыском.

Алаудинов числится в розыске на Украине уже четвертый год. СБУ обвинила его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Суд выдал разрешение на задержание командира с целью привода.